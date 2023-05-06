На заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества члены армянской делегации подняли вопрос блокады Лачинского коридора, подчеркнули опасность геноцида армян Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана.

Как передает Арменпресс, Национальное Собрание РА сообщает, что депутаты представили, какую работу они проделали в рамках заседания ПА.

Стержнем повестки дня стала роль парламентской дипломатии в динамике глобальных изменений. Из разных стран прозвучали доклады на разные темы.

«Я коснулся блокады Лачинского коридора, последних событий, установки контрольно-пропускного пункта и призвал Азербайджан уважать подписанное ими же заявление от 9 ноября, на что, естественно, они бурно отреагировали», — сказал председатель армянской делегации Бабкен Тунян.

Геворг Папоян подчеркнул, что Азербайджан незаконно окружил Арцах и армян Арцаха.

«Я подчеркнул, что эти люди сейчас стоят перед многочисленными социальными проблемами, есть нехватка медикаментов, продовольствия. И там, по сути, есть опасность геноцида. И, естественно, виновником и ответственным за это в первую очередь является именно Азербайджан», — рассказал Папоян.

Члены делегации НС РА обратились также с призывом к генеральному секретарю, азербайджанцу по национальности Асафу Гаджиеву, который, будучи государственным служащим международного уровня, нарушил принцип политического нейтралитета

Бабкен Тунян сообщил, что в последнее время он, используя платформы социальной сети организации, делал односторонние заявления. По долгу службы выступая с интервью турецкому изданию, он сделал недопустимые заявления в адрес Армении и ряда других стран, вплоть до угроз применения силы.

«Мы сделали последнее предупреждение. Мы призвали не только удалить данные публикации, но и в дальнейшем никогда не пытаться делать подобные заявления», — отметил Тунян.