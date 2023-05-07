Член сборной Армении по боксу Артур Базеян проиграл на Чемпионате мира.

Как передает Арменпресс, На проходящем в столице Узбекистана Ташкенте чемпионате мира по боксу представитель Армении Артур Базеян (в весовой категории 57 кг) во втором поединке померился силами с представителем Иордании Иашашем Юсефом и уступил.

Ранее из сборной Армении в своих стартовых поединках победили Рафаэль Оганесян, Гурген Мадоян и Ованнес Бачков. Из борьбы выбыли Давид Чалоян, Амбарцум Акопян, Барегам Арутюнян, Рудольф Гарбоян и Артур Казарян.