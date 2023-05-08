Посол Республики Армения в Российской Федерации Вагаршак Арутюнян, военный атташе Армении в РФ Гарегин Меликсетян, другие представители Армении в структурах России и сотрудники диппредставительства 8 мая, накануне празднования 78-й годовщины Великой Победы, посетили Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, делегация посольства возложила цветы к Огню Памяти и Славы.

В сопровождении руководства Музея Победы делегация посольства осмотрела экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!».

В тот же день в посольстве состоялся обед в честь прибывшей из Армении делегации ветеранов ВОВ, которых сопровождал депутат Национального Собрания Армении Алексей Сандыков.