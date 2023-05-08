Суд общей юрисдикции Сюникской области приговорил одного из двух азербайджанских военнослужащих, пересекших границу Армении, Агшина Бабирова, к 11 годам и 6 месяцам тюремного заключения. «Арменпресс» об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью Генеральной прокуратуры.

«Приговором суда от 4 мая 2023 года Бабиров приговорен к лишению свободы сроком на 11 лет 6 месяцев и 15 суток», — сообщили в Управлении по связям с общественностью Генеральной прокуратуры.

Азербайджанский военнослужащий признан виновным в незаконном пересечении государственной границы, незаконном перемещении через государственную границу огнестрельного оружия и боеприпасов. Он принял выдвинутое обвинение.

Расследование уголовного дела в отношении второго военнослужащего Гусейна Ахундова продолжается. Его обвиняют и в убийстве охранника Зангезурского медно-молибденового комбината.