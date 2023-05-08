В 2022 году убежище в Армении попросили 968 человек, что является самым высоким показателем с 2010 года: среди просителей убежища есть также граждане Азербайджана и Турции.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Службы миграции и гражданства МВД Армении.

В 2022 году за убежищем обратилось больше всего граждан Украины: 484 человека. В том же году статус беженца получили 289 граждан, прекращено рассмотрение ходатайств 76 граждан, прекращен статус беженца 7 граждан Украины.

Затем по количеству запросов на убежище в Армении в 2022 году идут граждане Ирака: 198 человек. Рассмотрение запросов 23 граждан Ирана прекращено, 2 человека получили отказ, 28 человек получили статус беженца, а статус беженца 2 граждан был прекращен.

На третьем месте граждане Ирана: в 2022 году 106 граждан Ирана запросили убежища в Армении. В 2022 году рассмотрение запросов 30 граждан прекращено, 17 заявлений о предоставлении убежища отклонены, 19 человек получили статус беженца, статус беженца 3 граждан Ирана был прекращен.

В 2022 году 1 гражданин Азербайджана также попросил убежища в Армении. Среди просителей убежища также есть граждане Турции. В 2022 году 8 граждан Турции запросили убежища в Армении, в том же году 1 гражданин получил отказ в предоставлении убежища, 1 гражданин получил статус беженца.