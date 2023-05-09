Пресс-служба Европейского совета официально подтвердила, что 14 мая в Брюсселе при посредничестве Шарля Мишеля состоится встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

Обсуждения также продолжится встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем на полях предстоящего саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня 2023 года.

Лидеры также договорились продолжать проводить трехсторонние встречи в Брюсселе так часто, как это необходимо, для обсуждения текущих событий на местах и постоянных пунктов повестки.

Ранее Financial Times со ссылкой на трех осведомленных чиновников сообщила о готовящейся армяно-азербайджанской встрече на высшем уровне в Брюсселе. FT отметила, что западные союзники активизируют посреднические усилия между Ереваном и Баку и что планирующиеся в Брюсселе «переговоры, вероятно, будут сосредоточены на недавнем решении Азербайджана установить контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре — единственной дороге, ведущей из Армении в Нагорный Карабах, а также посвящены демаркации границы, обмену пленными и усилиям по обезвреживанию тысяч мин».

Издание отметило также, что это будет первая личная встреча двух лидеров после переговоров в Мюнхене в феврале и после обширных обсуждений глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне 1-4 мая. FT напомнила заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что переговоры в Вашингтоне «принесли ощутимый прогресс в достижении прочного мирного соглашения» и что «соглашение (находится) в пределах видимости, в пределах досягаемости». Встреча в Брюсселе является «важным признаком прогресса», сказал FT один из трех источников, добавив, что усилия ЕС и США были «взаимоподкрепляющими» и «дополняющими двухсторонними процессами».

Госдепартамент США приветствовал новость о встрече в Брюсселе, отметив, что данная встреча является хорошей возможностью для прогресса после переговоров в Вашингтоне. Замначальника пресс-службы Госдепа Ведант Пател заявил, что обсуждения в Вашингтоне были конструктивными, и мы считаем, что делегации Армении и Азербайджана добились значительного прогресса в решении сложных вопросов. «Обе страны, как вы знаете, в принципе согласились с определенными условиями и лучше понимают точки зрения друг друга», — сказал Пател. По его мнению, «дополнительная добрая воля, гибкость и компромисс» позволят приблизиться к заключению мирного соглашения.

Напомним, однако, что, согласно сообщению МИД Армении по итогам вашингтонских переговоров, сторонам там не удалось преодолеть расхождения по ряду ключевых вопросов.

Азербайджанский министр ИД указал конкретные сферы разногласий: «Несмотря на частичную динамику, прогресс, достигнутый во всех трех измерениях нормализации, а именно в подготовке проекта мирного договора, который определит основу двусторонних отношений, в вопросе делимитации государственной границы и восстановлении транспортных и коммуникационных связей пока не оправдал ожиданий».

На фоне ранее анонсированных, но пока не определенных по времени возможных армяно-азербайджанских переговоров в Москве сообщение о встрече в Брюсселе можно расценить как продолжение борьбы мировых центров за управление процессом армяно-азербайджанского примирения. Об урегулировании отношений, как между Арменией и Азербайджаном, так и между Арменией и Турцией в условиях краха прежней системы международных отношений и не сформировавшейся новой говорить, как понимаете, не приходится.

Проблема, однако, в том, что пока Вашингтон, Брюссель и Москва выясняют между собой отношения, отказываясь прибегать к радикальным мерам в отношении Азербайджана с его террористической государственной политикой, более 120 тысяч арцахцев уже почти 5 месяцев живут буквально в режиме выживания. Причем гуманитарная ситуация в этом армянском крае, без преувеличения, ухудшается день ото дня.

Энерго- и гидротеррор Азербайджана против Арцаха

Уже почти 5 месяцев Арцах живет в условиях незаконной транспортной и энергетической блокады со стороны Азербайджана.

Уже 10 дней Международный Комитет Красного Креста не может доставить больных из Арцаха в Ереван. После установки 23 апреля в Бердзорском/Лачинском коридоре незаконного азербайджанского КПП лишь трижды МККК смог перевезти в Армению арцахцев, нуждающихся в медицинской помощи. С 29 апреля процесс остановлен.

Азербайджан препятствует устранению аварии на участке Агавно-Бердзор единственной высоковольтной линии, идущей в Арцах из Армении. В течение всего этого времени Азербайджан регулярно прерывал работу газопровода из Армении в Арцах. Вот уже 2 месяца как газ вообще не поступает в Арцах.

Действия Азербайджана направлены не просто на усугубление энергетического кризиса в Арцахе. Оставляя арцахцев без газа и света из Армении, азербайджанцы вынуждали власти Арцаха использовать исключительно внутреннюю инфраструктуру производства электроэнергии, состоящую из 6 гидроэлектростанций, из которых только на Сарсангскую ГЭС приходится около 70% общей мощности. «Поскольку до срыва Азербайджаном подачи электроэнергии внутреннее производство Арцаха удовлетворяло почти 30% потребности, то с 9 января с целью обеспечения минимальной потребности населения правительству Арцаха пришлось предпринять ряд дополнительных мер, включая прекращение деятельности всех основных экономических предприятий, ежедневные веерные отключения электроэнергии, эксплуатацию всех действующих ГЭС с максимальной мощностью и т.д.», — заявил госминистр Арцаха Гурген Нерсисян.

По его словам, в результате возник не только ряд гуманитарных и бытовых сложностей, но и серьезные экологические проблемы, связанные со стремительным истощением ресурсов Сарсангского водохранилища. С целью обеспечения производства минимального объема электроэнергии из Сарсангского водохранилища, по сравнению с тем же периодом прошлого года, с 9 января по сей день было спущено воды почти в три раза больше, в то время как приток воды был почти в два раза меньше, что обусловлено засушливой погодой текущего года. Сейчас водные ресурсы Сарсанга достигли критического предела – почти 88 млн. м3 (примерно 15% общего объема), приблизившись к мертвому (неиспользуемому) объему — около 70 млн. м3.

Госминистр Арцаха отметил, что эта ситуация не только ставит под угрозу перспективу электроснабжения населения Арцаха и увеличивает страдания людей, но и привела уже к большому негативному воздействию на окружающую среду, в том числе к высыханию родников, ухудшению микроклимата, гибели некоторых видов растений и животных. И если ситуацию немедленно не урегулировать и не восстановить нормальное электроснабжение Арцаха, то это в кратчайшие сроки неизбежно приведет к резкому обострению вышеупомянутых энергетических, экономических, гуманитарных и экологических проблем и, в конечном счете, к гуманитарной катастрофе.

Собственно, именно этого и добивается Азербайджан, целенаправленно осуществляющий на госуровне политику террора в отношении Арцаха, создавая для арцахцев невыносимые условия с целью вынудить арцахцев покинуть родные края. Это один из методов осуществления этнической чистки, знакомой арцахцам еще с советских времен.

Арцах всегда был богат водными источниками, однако в бытность Азербайджанской ССР постоянно испытывал хронический недостаток в оросительной воде. Куда лучше в этом плане была ситуация в граничащих с Арцахом азербайджанонаселенных районах — Агдаме, Физули, Джебраиле и др. Сарсангское водохранилище орошало 128 тыс. га, из коих 110 тыс. га — за пределами НКАО. Попытки руководства области получить разрешение на строительства каналов для орошения водой Сарсанга собственных сельхозугодий блокировались властями Аз.ССР.

Остро стояла и проблема питьевой воды, особенно в летнее время.

С целью вытеснения армян из области бакинские власти создавали новые азербайджанонаселенные села, располагая их так, чтобы все важные магистрали области, связывающие райцентры, проходили или через сопредельные азербайджанские районы, или через азербайджанские села внутри Арцаха. Более того, новые села закладывались у истоков рек или их притоков, чтобы контролировать водные ресурсы. Ситуацию подробно описал в своей книге «Гидрополитика азербайджано-карабахского конфликта» советник президента Республики Арцах Давид Бабаян, отметив также случаи отравления Азербайджаном рек, снабжавших водой Степанакерт.

На протяжении всего периода независимости вода из Сарсангского водохранилища использовалась исключительно в целях орошения земель сельскохозяйственного значения Азербайджана (около 96 000 га), поскольку Азербайджан всегда перекрывал канал, предназначенный для орошения земельных угодий Арцаха. Тем не менее, преднамеренно и преступным образом прервав подачу электроэнергии из Армении в Арцах, спровоцировав искусственный энергетический кризис и заставив арцахскую сторону активно использовать крайне ограниченные водные ресурсы Сарсанга, Азербайджан, по сути, помимо осуществления в отношении народа Арцаха энергетического, экономического и экологического террора, лишает возможности в жаркие летние месяцы получать достаточно оросительной воды из Сарсангского водохранилища также свой собственный народ.

Оказавшись перед надвигающейся угрозой истощения водных ресурсов Сарсанга и внутренних возможностей энергопроизводства Арцаха и гуманитарной катастрофы, власти Арцаха вновь призывают международное сообщество, соответствующие международные структуры, правительства стран и всех лиц, действительно озабоченных правами и безопасностью народа Арцаха, не игнорировать эту бедственную энергетическую, гуманитарную, экологическую и экономическую ситуацию и предпринять немедленные шаги, чтобы заставить Азербайджан отказаться от такого средневекового, террористического и жестокого поведения по отношению как к людям, так и к окружающей среде, заявил госминистр Гурген Нерсисян.