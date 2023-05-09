Минуло ровно 78 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По вине фашистской Германии в годы этой войны по всей Европе и Советскому Союзу погибли миллионы людей.

Нацистская Германия 22 июня 1941 года без объявления войны вторглась на советскую территорию, и Советская Армения, вместе со всем Советским Союзом, вступила в Великую Отечественную войну.

С началом войны колоссальные трудности легли на плечи всех народов СССР, и армянский народ не стал исключением.

Напомним, и не забудем никогда: ещё 22 августа 1939 году, за 9 дней до начала Второй Мировой войны, рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер в Кельштайнхаусе дал приказ высшим офицерам Третьего Рейха уничтожать представителей всех славянских народов, в том числе женщин и детей. На той же встрече им была произнесена следующая фраза: «Сейчас, в наше время, кто ещё помнит об уничтожении миллионов армян в Турции в 1915 г.».

К началу войны в Красной армии служило около 60 000 армян. За время войны на территории Армянской ССР было мобилизовано около 320 000 жителей (около 23% всего населения республики). В зарубежных армиях стран-союзниц сражалось ещё около 100 000 армян. Только за период с 1941 по 1945 годы население Армянской ССР сократилось на 174 000 человек. А общее число павших армян достигает 200 000 человек.

Всего в Великой Отечественной войне приняло участие около 600 тысяч армян. Часть их была сосредоточена в национальных дивизиях — за время войны таких было создано шесть.

За подвиги в ходе войны 106 военнослужащих-армян удостоились звания Героя Советского Союза. Маршал Баграмян и легендарный летчик гвардии подполковник Нельсон Степанян были дважды награждены золотой звездой Героя. 26 армян стали полными кавалерами ордена Славы всех трех степеней.

На полях сражений войсками командовало 68 генералов-армян, один адмирал (И.С.Исаков) и один маршал авиации (С.А.Худяков). После войны 86 армянам было присвоено генеральское, а 9 — адмиральское звание. В общей сложности генеральское и адмиральское звания были присвоены 165 армянам-участникам войны.

Зимой 1943 года по инициативе викария Католикоса Всех армян Геворга Чорекчяна были выделены средства на формирование танковой колонны, в честь героя армянского эпоса получившей название «Давид Сасунский» — в первой колонне было 21, а во второй — 22 танка «Т-34».

Неувядаемой славой покрыла себя на полях сражений 89-я стрелковая Таманская Краснознаменная орденов Красной Звезды и Кутузова дивизия, сформированная в Ереване в декабре 1941 года. Бойцы дивизии вступили в войну в предгорьях Кавказа и участвовали во многих важных операциях. Свое название дивизия получила во время освобождения Таманского полуострова. В победном мае 1945 армянские бойцы вошли в Берлин.

Таманская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Нвера Сафаряна участвовала в штурме логова фашистов. После взятия Берлина, у стен последнего оплота гитлеровцев — рейхстага, воины-армяне с оружием в руках и песней на устах под звуки зурны танцевали свой победный танец «Кочари». Очевидцем этого Аршалуйсом Сарояном в память об этом историческом событии было написано стихотворение «Танец Победы», а в Музее Победы на Поклонной горе в Москве представлена одноименная картина. Кадры исполнения танца у стен рейхстага десятилетиями транслировались по армянскому телевидению.

Созданные в ходе войны армянские национальные формирования — было сформировано 5 стрелковых дивизий, — с тяжелыми боями прошли от предгорья Кавказа до Берлина и Балкан, покрыв свои боевые знамена немеркнущей славой. В 1944 году была сформирована еще одна национальная дивизия, которая находилась в резерве и не успела принять участие в войне.

Плечом к плечу с народами Советского Союза армяне героически защищали Москву и Ленинград, бились за Брест и Киев, Одессу и Севастополь, сражались у стен Сталинграда и на просторах Северного Кавказа, на Курской Дуге, участвовали в освобождении Украины и Белоруссии, прибалтийских республик и Молдавии.

Несмотря на тяжёлое военное положение, промышленность Армянской ССР продолжала развиваться, а труженики тыла внесли свой значительный вклад в общее дело победы над нацизмом. Также не прекращались научные исследования в различных областях: химии, геологии, сельскохозяйственном направлении, гидроэнергетике и других.

В войне участвовали и армяне Диаспоры. Национальный герой Франции, один из лидеров Сопротивления легендарный Мисак Манушян командовал интернациональной бригадой антифашистов.

Вместе с бойцами своего отряда он был казнен фашистами осенью 1943 года, посмертно удостоен ордена «Почётного легиона». В 1978 году близ Парижа Манушяну был установлен памятник, на котором высечены слова: «Слава тому, кто погиб за то, чтобы жила Франция».

В составе партизанских отрядов на территории Европы, а также в войсках союзников на различных театрах военных действий сражалось более 20 тысяч армян. Особого упоминания достоин подвиг Эрнеста Дервишяна, который в ожесточенных боях в Италии сумел занять важные позиции и взять немецкий отряд в плен. Тогда лейтенант, а впоследствии полковник Дервишян был удостоен высшей военной награды США — Медали почета.

Героизм армянского народа в Великой Отечественной войне, пожалуй, лучше всех сформулировал Герой Советского Союза, маршал Георгий Жуков: «В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена не тускнеющей славой мужественных воинов».