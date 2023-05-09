По случаю Дня Победы и мира высшее руководство Армении посетило парк «Ахтанак» («Победа») в Ереване.

Как передает Арменпресс, президент Армении Ваагн Хачатурян, председатель Национального Собрания Ален Симонян, вице-премьер-министр Мгер Григорян, высокопоставленные представители правительства, высшие офицеры Вооруженных Сил, ветераны войны возложили цветы к Вечному огню Мемориала Неизвестному солдату, дань памяти героям, отдавшим жизнь за защиту и мир Родины.

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Присутствующие также наблюдали за торжественным шествием военнослужащих ВС Армении и российской военной базы.