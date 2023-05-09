Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с посланием по случаю 9 мая. Как сообщили в аппарате премьер-министра, в послании говорится:

«Дорогой народ, дорогие соотечественники,

Поздравляю всех нас с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне.

Победой в этой войне цивилизованное человечество сказало «Нет!» одному из величайших зол — фашизму. В этом деле неоценима роль армянского народа, более полумиллиона представителей которого в составе Советской Армии, союзнических армий, в партизанской и подпольной деятельности сопротивления внесли значительный вклад в спасение человечества от фашизма.

Многие сыны Армении в этом деле проявили себя своими подвигами, отдали жизнь во имя человеческой цивилизации. В войне погибло около 300 тысяч армян. 107 сынов армянского народа удостоились звания Героя Советского Союза, многие армяне получили высокие награды от СССР и союзных стран, обеспечив почетное место армянского народа в борьбе против фашизма:

Дорогой народ, дорогие соотечественники,

В последние годы 9 мая мы встречаем с горечью и тревогами. Это прежде всего связано с тяжелыми последствиями 44-дневной войны 2020 года, потерей Шуши, агрессивной политикой вокруг Нагорного Карабаха и Республики Армения.

Бурная международные события еще более обостряют ситуацию, поскольку деформированы системы безопасности нашего региона. В этой ситуации нашим самым большим обязательством перед мучениками, отдавшими свои жизни за Родину, является усиление и укрепление нашей государственности, и частью этой программы должно быть урегулирование наших отношений в нашем регионе.

Именно этот подход должен гарантировать существование нашего народа на своей родине. Сильная и развитая Республика Армения должна стать залогом чествования и памяти всех наших павших.

Слава павшим за Родину. Слава всем неутомимым бойцам, делающим все возможное и невозможное для становления государства».