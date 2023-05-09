В дни 44-дневной Арцахской войны в армии действовала «пятая колонна».

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 9 мая заявил глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян.

«»Пятая колонна»была, она есть и сейчас, и по ней расследуется множество дел. Ход некоторых дел уже решен, часть обнародована, часть, исходя из интересов предварительного следствия, еще не обнародована, но придет время, когда наше общество получит ответы на все волнующие его вопросы:будет точно знать, кто такие представители «пятой колонны», кому и по какой причине мы проиграли, и как начались и закончились обстоятельства этого поражения», — отметил он.

Коснувшись темы дезертирства, Кярамян подчеркнул, что в Армении есть множество уголовных дел, возбужденных на различные темы дезертирства, просто он пока не хочет публиковать цифры.