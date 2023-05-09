Россия прилагает усилия для реализации договоренностей, достигнутых с лидерами Армении и Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом на брифинге в парке Победы заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

По убеждению посла, российская сторона прилагает активные усилия для того, чтобы в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений был зафиксирован прогресс.

«Именно в этом мы видим гарантии того, что эскалации не будет и стороны придут к соглашению, которое будет исходить из интересов всех стран и народов Южного Кавказа.

Мы постоянно находимся в контакте со сторонами, активно продвигаем мирную повестку, оказываем посреднические услуги», — сказал Копыркин.

По утверждению посла РФ, находящийся сегодня в Нагорном Карабахе российский миротворческий контингент решает поставленные перед ним задачи, чтобы способствовать урегулированию ситуации, в том числе и открытию Лачинского коридора.Дипломат подчеркнул, что российская сторона не жалеет усилий, чтобы придать импульс процессу урегулирования армяно-азербайджанских отношений в различных форматах, в том числе в рамках рабочей группы по вопросам разблокирования экономических и транспортных путей сообщения в регионе, в работе по заключению мирного договора, делимитации границ.

«Россия говорила неоднократно и твердо повторяет, что мы готовы оказать консультационную поддержку в этом вопросе. Мы также выступаем за активизацию диалога между обществами.

Работа происходит постоянно, мы находимся в постоянном контакте со сторонами и надеемся, что эти усилия дадут результаты», — подчеркнул посол.

Копыркин заверил, что Россия весьма серьезно относится к тому, что происходит в Армении.

«Россия очень серьезно относится ко всему, что касается ее союзнических обязательств по отношению к Армении, и прилагает все возможные усилия для установления здесь эпохи мира, безопасности и развития», — сказал посол России.