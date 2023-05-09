Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и лидерами ряда стран СНГ возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.

Как передает Арменпресс, до этого премьер-министр Армении вместе с руководителями России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана смотрел праздничное шествие на Красной площади.

По приглашению президента РФ Владимира Путина Пашинян находится в Москве с рабочим визитом для участия в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 9 мая.