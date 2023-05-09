Прогресса в важнейших вопросах переговоров между Арменией и Азербайджаномнет: эти вопросы касаются оформления суверенной территории Республики Армения в 29 тысяч 800 квадратных километров, создания международного механизма переговоров Степанакерт-Баку, а также международных гарантий.

Как передает Арменпресс, об этом на брифинге 9 мая заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Сегодня нам не удается даже сохранить элементы трехстороннего заявления от 9 ноября, поскольку, например, в Лачинском коридоре, согласно трехстороннему заявлению, Азербайджан не должен присутствовать, но присутствует в данный момент.Для нас очень важно иметь институт международных гарантий или гарантов, с которыми мы будем решать такие вопросы. Другими словами, все останутся верны всем договоренностям», — сказал Григорян.

Коснувшись последних армяно-азербайджанских переговоров в Вашингтоне, Григорян не раскрыл скобки, отметив лишь, что хотя в некоторых вопросах зафиксирован определенный прогресс, однако это не самые фундаментальные вопросы.

Секретарь Совбеза напомнил, что 14 мая в Брюсселе ожидается встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева. За ней 1 июня последует встречав Кишиневе, в которой уже примут участие канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Постараемся работать в таком направлении, чтобы максимально сблизить подходы и двигаться вперед», — сказал Григорян.

Он счел неуместным заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу по поводу открытия в Ереване памятника, посвященного авторам операции «Немезис», отметив: «Это внутренний вопрос Армении, и никто не имеет права в этот вопросвмешиваться».

Армен Григорян также подтвердил позицию Армении в деле урегулирования отношений с Турцией, а именно: нормализовать армяно-турецкие отношения без предусловий.