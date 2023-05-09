В День Победы, 9 мая, Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в Кремле неформальный завтрак с премьер-министром Армении НиколомПашиняном и главами других государств-участников СНГ.

Об этом Арменпресс передает со ссылкой на РИА Новости.

Помимо Никола Пашиняна, в Россию прибыли лидеры Беларуси, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, которые приняли участие в военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.

Сегодня они также возложили цветы к мемориалу Неизвестному солдату.