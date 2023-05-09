На прошедшем в Ереване молодежном чемпионате Европы по боксу сборная Армении этой возрастной категории с 28 очками заняла третье место в командном зачете, уступив России (102) и Румынии (33). При этом по количеству завоеванных медалей армянские боксеры стали вторыми, отстав только от россиян.

На счету наших соотечественников 1 золотая, 2 серебряные и 10 бронзовых наград. Это, как заявил в интервью «РА» главный тренер молодежной сборной Армении Вазген Бадалян, является рекордным показателем в истории отечественного бокса. Вместе с тем заслуженный тренер республики считает, что чемпионов у нас должно было быть побольше.

— Довольны ли Вы результатами выступлений своих подопечных на домашнем чемпионате Европы?

— Я, безусловно, рад, что нам удалось завоевать столько медалей. Такого результата у нас никогда не было. Все ребята вполне заслуженно оказались на пьедестале, однако, на мой взгляд, мы вполне могли рассчитывать на как минимум вдвое большее число золотых и серебряных наград. По этому поводу у меня есть определенные и весьма серьезные претензии к судьям. В целом же мы справились с поставленной задачей и, надеюсь, смогли порадовать родных болельщиков. При том, что перед нынешним чемпионатом в нашей сборной не было боксеров, становившихся призерами молодежных первенств Европы и мира.

— Что же стало залогом столь удачного выступления?

— Немаловажное значение имело честолюбие наших парней. Почти все выложились в полную силу, так как не хотели ударить лицом в грязь перед своими родными и близкими, заполнившими трибуны, чтобы поддержать их. Естественно, удачное выступление обусловлено, прежде всего, качественной подготовкой. Наша сборная была укомплектована почти равносильными спортсменами, которые на протяжении нескольких месяцев кропотливо и дисциплинированно выполняли наставления своих личных тренеров и руководства сборной. До этого мы провели довольно насыщенные сборы в Цахкадзоре и Ереване. Да, нас несколько беспокоило отсутствие соревновательного опыта у ребят, который мы попробовали восполнить участием в нескольких международных турнирах. Благо, в этом плане у нас не возникло никаких проблем, поскольку постоянно чувствовали всемерную поддержку Федерации бокса Армении. Благодаря всему этому, ребята в полной готовности подошли к чемпионату. Вы видели, что наши спортсмены в основном боксировали в высоком темпе и прилагали все усилия, чтобы добиться победы. Я горд за своих парней: у нас действительно подрастает надежный резерв.

Очень важно также, что благодаря удачным выступлениям наши молодые боксеры в полном составе получат отсрочку от призыва в армию и смогут спокойно сконцентрироваться на оттачивании спортивного мастерства, окрепнут и через несколько лет присоединятся к национальной сборной.

— Единственную золотую медаль обеспечил Армении выступавший в весовой категории до 86 кг Давид Симонян. Как Вы прокомментируете его выступление?

— Он и еще несколько ребят впервые участвовали в молодежном чемпионате Европы, так как только в этом году перешли в сборную этой возрастной категории. Все они хорошо поработали. В прошлом сезоне Давид стал бронзовым призером юношеского чемпионата Европы. На пути к финалу нынешнего первенства он одержал довольно трудные победы над физически крепкими, опытными боксерами, обладающими весьма сильными ударами. Давид победил благодаря отменной технической подготовке и способности правильно настраиваться на поединок. К тому же, по росту он вполне соответствует критериям своей весовой категории. Вместе с тем, у Давида есть некоторые недостатки, над устранением которых предстоит серьезно поработать при подготовке к следующим соревнованиям. Они в основном тактического характера. Например, Симонян в заключительных раундах часто ввязывался в ближний бой, хотя после побед в первых двух раундах ему стоило избегать этого и, так сказать, поиграть с соперниками. Тем более, что он умеет делать это. Хотя Давид умеет наносить хорошие удары со средних и близких дистанций, но все-таки в ближнем бою сталкивается с определенными проблемами.

Одним из хороших качеств Давида является еще и то, что в начале боя он не увлекается разведкой, не теряет время на то, чтобы найти бреши в обороне соперника, а при возможности сразу наносит сильные удары. Именно в таком стиле он провел первый раунд финальной встречи с довольно крепким и сильным итальянским боксером. Благодаря такой тактике, сумел избежать возможных проблем. Именно пара нокдаунов в исполнении Давида в начале боя ослабили волю соперника к сопротивлению и придали дополнительную уверенность нашему парню. Симонян вполне справедливо был признан лучшим боксером этого чемпионата.

— Почему успех Симоняна не смогли повторить двое других наших финалистов — Гор Азизян и Агван Алексанян, выступившие соответственно в весовых категориях до 57 и 80 кг?

— Считаю, что Азизяна откровенно засудили в финале. Для такого утверждения даже не нужно быть специалистом по боксу. Гор по всем статьям превзошел болгарина Константина Кустова, однако судьи, видимо, руководствовались иными правилами. В первом раунде наш боксер имел безоговорочное преимущество, однако судьи отдали предпочтение его сопернику со счетом 4:1. Во втором раунде болгарин собрался и действительно победил. Ну, а в заключительном раунде Гор имел буквально подавляющее преимущество, но судьи вновь в упор не увидели это. Если боксер, пропуская серию сильных ударов, не проявляет желания продолжать бой, то, по правилам, рефери обязан открыть счет. Однако этого не произошло и болгарин, видимо, сам не ожидая того, стал чемпионом Европы.

Также большие надежды мы возлагали на Алексаняна, который в полуфинале победил сильнейшего боксера своей весовой категории. Но в финале Агван проявил себя не с лучшей стороны и потерпел поражение.

В полуфиналах с судейской несправедливостью столкнулись также Артур Мкртчян (63,5 кг) и Арман Мискарян (71 кг). Мы рассчитывали также на выступавшего в весовой категории до 48 кг Оганеса Арутюняна, который необъяснимым образом провел блеклый бой и проиграл итальянскому боксеру, которого всего два месяца назад уверенно победил на международном турнире.

Определенные ожидания были также от бронзового призера прошлогоднего чемпионата Европы среди юношей Давида Сафаряна (51 кг), который и на сей раз довольствовался третьим местом. В Ереване бронзовым медалистом стал также чемпион Европы среди юношей прошлого года, арцахский боксер Эрик Арстамян (54 кг). Он уступил действующему чемпиону Европы среди молодежи и призеру мирового первенства этой возрастной категории Гору Айвазяну из Грузии. Эрик оказал достойное сопротивление опытному и довольно сильному сопернику, проиграв в равной и упорной борьбе. Думаю, в следующем сезоне Арстамян будет одним из главных фаворитов в своей весовой категории на молодежных чемпионатах мира и Европы.

На мой взгляд, на домашнем чемпионате Европы у нас реально должно было быть два чемпиона и минимум пять серебряных призеров. Из всех членов нашей команды без медали остался только гюмриец Воскан Восканян (60 кг), проигравший в четвертьфинале в равной борьбе чемпиону Европы из Венгрии.

— Каковы дальнейшие планы молодежной сборной Армении на этот сезон?

— Постараемся постепенно привлечь в команду наиболее перспективных ребят 2006 года рождения. В этом году у нас не ожидаются другие официальные соревнования. Только в августе, возможно, примем участие в турнире с участием боксеров из стран СНГ в Минске. Там ожидается сильный состав участников, поэтому турнир станет для наших ребят хорошей возможностью для того, чтобы набраться опыта. Поговаривают также, что в октябре в Черногории может пройти розыгрыш молодежного Кубка мира, но официального подтверждения этому пока нет.