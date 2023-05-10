В Армении постепенно увеличивается количество сайтов с армянским доменом. Уже около 1000 веб-сайтов зарегистрировано с армяноязычным доменом, армянскими буквами.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», член правления общественной организации «Интернет-сообщество» Кристина Акопян, касаясь показателей увеличения числа сайтов с армянским доменом, отметила, что они и воодушевляют, и не удовлетворяют.

«Это интересно, потому что мы видим, что с каждым годом увеличивается количество сайтов с армянским доменом. Неудовлетворительно, потому что скорость роста пока не велика. Кроме того, активны не все сайты, зарегистрированные на армянском домене. Есть серьезная проблема с сознанием. Необходимо донести до потенциальных бенефициаров важность наличия сайтов с армянским доменом», — сказала Кристина Акопян.

Организация «Интернет-сообщество» постепенно совершенствует технические возможности создания сайтов с армянскими символами и устанавливает новые ориентиры. Арам Вердян, член совета общественной организации «Интернет-сообщество», координатор технической группы, отметил, что все технические проблемы, связанные с тем, чтобы веб-сайты имели армянские символы, уже решены.

«Желающие могут подать заявку и получить такую ​​возможность. Адрес сайта на армянском языке доступен как в Армении, так и за ее пределами. Все технические вопросы решены, проблем с поломками нет», — сказал Арам Вердян.

Организация предоставляет новые возможности. По словам члена правления общественной организации «Интернет-сообщество» Кристины Акопян, уже сейчас становится возможным иметь адрес электронной почты на армянском языке. На почтовой платформе «email.hay» уже можно зарегистрировать армянский адрес электронной почты, с которого отправленные письма будут распознаваться на других платформах электронной почты.

«Кроме того, также можно зарегистрировать адрес электронной почты с армянскими буквами в домене .hay, просто необходимо произвести соответствующие настройки», — сказала Кристина Акопян.

Представители организации, подчеркнув важность наличия армянской версии сайтов, отметили, что это решит проблему транскрипции. Например, во многих случаях при написании армянского слова английскими буквами они не всегда имеют фонетическую эквивалентность. Сложности возникают и со стилем письма. Кроме того, для многих пользователей, особенно старшего поколения, которые либо не знают английского языка, либо их знание иностранного языка недостаточно, затруднен поиск сайтов в поисковых системах. Веб-сайты, работающие в Армении и создающие армянский контент в Интернете, имеют свой интернет-адрес армянскими буквами, и они доступны для пользователей этой группы. Другими словами, можно пользоваться интернетом на своем национальном языке.

Специалисты отметили, что в мире сформировалось и продвигается «Движение за всеобщее признание», которое широко развивается, продвигая возможности использования интернета на национальных языках. В рамках этого движения решаются технические задачи на уровне глобальной сети, позволяющие системам распознавать шрифты и символы национальных языков. В связи с этим в Армении нет проблем с распознаванием армянских букв, что позволяет зарегистрировать не только домен, но и запустить армянскую электронную почту, с которой можно отправлять письма на почту Google, Yahoo и другие системы.