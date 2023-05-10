Власти Азербайджана после незаконного установления КПП в Лачинском коридоре запретили передвижение автомобилей Международного комитета Красного Креста и перевозку больных по коридору.

Как передает «Арменпресс», об этой тревожащей ситуации сообщил Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян.

«После установления КПП Азербайджан всячески препятствует деятельности Международного комитета Красного Креста в Арцахе. Уже 11 дней автомобили МККК не могут доставлять пациентов в критическом состоянии в медицинские учреждения Армении», — написал Степанян на своей странице в Twitter.

23 апреля азербайджанская сторона установила Контрольно-пропускной пункт на мосту через реку Хакари. В Баку заявили, что проинформировали командование российских миротворцев и российско-турецкий мониторинговый центр об установке КПП.