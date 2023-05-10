По приглашению российской стороны 19 мая в Москве встретятся министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Арменпресс» об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

«По приглашению российской стороны 19 мая (в Москве) запланирована встреча на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана», — сообщила представитель внешнеполитического ведомства.

О встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Москве на днях сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что дата встречи будет объявлена дополнительно.

Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры и в Вашингтоне с 1 по 4 мая.