Член сборной Армении по боксу, бронзовый призер Олимпийских игр Ованнес Бачков вышел в полуфинал чемпионата мира и уже обеспечил, по меньшей мере, бронзовую медаль.

Как передает «Арменпресс», в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в столице Узбекистана Ташкенте, Ованнес Бачков в весовой категории 63,5 кг боролся с Мануэлем Виафарой, представляющим Колумбию. Бачков выиграл бой со счетом — 5:0.

Ованнес Бачков — трехкратный бронзовый призер чемпионата мира по боксу (2017, 2019, 2021 гг.), трехкратный чемпион Европы (2017, 2019, 2022 гг.), бронзовый призер XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

Свой первый бой на профессиональном ринге он провел в 2020 году.