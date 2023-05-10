Нарек Манасян, член сборной Армении по боксу, бронзовый призер чемпионата Европы, вышел в полуфинал чемпионата мира.

Как сообщает «Арменпресс», в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в столице Узбекистана Ташкенте, Нарек Манасян в весовой категории 92 кг встречался с Эммануэлем Рейесом, представляющим Испанию. Победив со счетом 4:0, армянский боксер вышел в полуфинал. Он обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

Ранее в полуфинал вышел бронзовый призер Олимпийских игр Ованнес Бачков. Полуфиналы состоятся 12 мая.

Позже в четвертьфинале сразится другой представитель сборной Армении Рафаэль Ованнисян.