Эти неоднократные нарушения одного из основополагающих принципов международного права — неприменения силы или угрозы силой, демонстрируют неуважение азербайджанской стороны к достигнутым договоренностям.

«Арменпресс» передает заявление Министерства иностранных дел Республики Армения:

«Ранним утром 11 мая вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз, прибегнув к провокационным и агрессивным действиям, с применением минометов и артиллерийских орудий вели огонь по суверенной территории Республики Армения. В результате, с армянской стороны есть раненные военнослужащие.

Эти очередные нарушения одного из основополагающих принципов международного права — неприменения силы или угрозы силой, демонстрируют пренебрежительное отношение азербайджанской стороны к достигнутым договоренностям, в том числе и к обязательствам, взятым на себя по Трехстороннему заявлению в Сочи от 31 октября 2022 г.

Эти действия Азербайджана, направленные на дестабилизацию ситуации, являются также открытым пренебрежением к встрече, прошедшей в Вашингтоне, направленной на урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, к запланированным встречам в Брюсселе и Москве, к усилиям международных партнеров, заинтересованных в стабильности и мире на Южном Кавказе.

Призываем военно-политическое руководство Азербайджана прекратить необоснованные, неоправданные и позорные попытки сорвать переговорный процесс применением силы и тем самым оказать давление на Армению», — говорится в заявлении МИД.

11 мая с 06:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из артиллерийских и минометных орудий по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка. По состоянию на 09:20 с армянской стороны есть 3 раненых.