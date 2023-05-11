В результате провокации Азербайджана в направлении позиций Сотка армянская сторона имеет 4 раненых.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство обороны Армении. Состояние 2 раненых военнослужащих оценивается как удовлетворительное, 2 — средней тяжести. На данный момент жизни раненых военнослужащих ничего не угрожает.

Снижение напряженности в направлении позиций Сотка по состоянию на 10:25 сохраняется.

В других частях приграничной зоны ситуация относительно стабильна.

Министерство обороны Армении периодически будет выступать с дополнительными сообщениями.