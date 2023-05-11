Сообщение Министерства обороны Азербайджана, развязавшего ранним утром 11 мая провокационный обстрел позиций в направлении Сотка, о том, что армянская сторона готовится к действиям, является очередной дезинформацией.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.

По состоянию на 10:45 ситуация на линии соприкосновения относительно стабильна.

В случае изменения ситуации Минобороны выступит с дополнительным сообщением.

Ранее Минобороны Армении сообщало, что 11 мая в 06:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из минометов и артиллерийских орудий по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка. С армянской стороны есть 4 раненых.