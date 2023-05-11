Члены комиссии по армянским вопросам Конгресса США встретились с членами группы дружбы Армения-США Национального собрания Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter написал член Палаты представителей США, сопредседатель комиссии по армянским вопросам Конгресса по делам Армении Фрэнк Паллоне.

«Мы провели большое обсуждение демократических реформ, происходящих в Армении, продолжающихся мирных переговоров и путях укрепления американо-армянских отношений», — написал Палоне.