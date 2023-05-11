Обостряя ситуацию в Сотке, Азербайджан пытается предать забвению установление незаконного КПП в Лачинском коридоре.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства, касаясь очередной агрессии Азербайджана в направлении Сотка.

По словам премьер-министра, цель очередной агрессии Азербайджана в направлении Сотка – отвлечь внимание международной и армянской общественности от факта установления незаконного КПП в Лачинском коридоре, путем создания нового кризиса на новом месте, заставить забыть старый. Это проверенная тактика Азербайджана.

«Сентябрьскую агрессию Азербайджан попытался предать забвению, перекрыв Лачинский коридор при помощи лжеактивистов-экологов, попытался предать забвению гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, нарушив государственную границу Армении в районе села Тех, попытался предать забвению нарушение границы в районе Теха путем установления КПП в Лачинском коридор. Обостряя ситуацию в Сотке, пытается предать забвению установку незаконного КПП в Лачинском коридоре. Несмотря на попытки Азербайджана, все эти вопросы, естественно, остаются в нашей первоочередной повестке дня», — заявил Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул важность продолжения активного общения с международным сообществом по этим темам.

Ранее Минобороны Армении сообщало, что 11 мая в 06:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из минометов и артиллерийских орудий по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка. С армянской стороны есть 4 раненых.