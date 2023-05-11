Министерство здравоохранения Армении осудило очередной случай нападения на медицинских работников и машину скорой помощи.

«Сегодня утром вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по машине скорой помощи, в которой находился раненый военнослужащий.

Министерство здравоохранения осуждает очередной случай нападения на медицинских работников и машину скорой помощи при исполнении ими своих профессиональных обязанностей.

«Подобные проявления противоречат всем международным гуманитарным законам, даже законам войны, и должны быть строго осуждены», — как передает «Арменпресс», говорится в сообщении Минздрава Армении.

Ранее Минобороны Армении сообщало, что 11 мая в 06:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из минометов и артиллерийских орудий по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка. С армянской стороны есть 4 раненых

Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь и по машине скорой помощи, в которой находился раненый военнослужащий.