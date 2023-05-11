Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает очень малой вероятность того, что 14 мая в Брюсселе будет подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

Об этом Никол Пашинян заявил на заседании правительства Армении.

Пашинян отметил, что он, на фоне агрессии Азербайджана против Армении, не изменил своего решения поехать в Брюссель на переговоры, намеченные на 14 мая.

«Также хочу ответить на следующий вопрос: насколько вероятно, что мирное соглашение с Азербайджаном будет подписано в воскресенье? К сожалению, такая вероятность очень мала, потому что проект двустороннего соглашения о мире и межгосударственных отношениях еще очень предварительный, и говорить о его подписании пока рано. С другой стороны, у нас есть задача как можно быстрее доработать этот документ и подготовить его к подписанию», — заявил Пашинян.