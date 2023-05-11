9 мая Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство родных двух граждан Азербайджана, недавно незаконно пересекших границу Армении, о применении к правительству Армении промежуточной меры в соответствии с правилом 39 Регламента Европейского суда.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение представительства по международно-правовым вопросам, в Европейский суд было направлено ходатайство о применении промежуточных мер на том основании, что в Армении с двумя азербайджанскими военнослужащими обращаются вопреки праву на жизнь и обязательство воздерживаться от пыток.

Правительство Республики Армения представило в Европейский суд надлежащую позицию, что конвенционные права азербайджанских военнослужащих надлежащим образом гарантируются в Республике Армения. В связи с этим правительство РА представило в Европейский суд соответствующие доказательства.

Европейский суд, исходя из позиции правительства Армении, отклонил ходатайство родных азербайджанских военнослужащих о применении к Армении промежуточных мер.