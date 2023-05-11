В районе Сотка подразделения вооруженных сил Азербайджана с определенной периодичностью с 11:00 до 13:00 вновь нарушали режим прекращения огня.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство обороны Армении, отметив, что по состоянию на 13:00 ситуация на линии фронта относительно стабильна.

При изменении ситуации, Министерство обороны сделает соответствующее сообщение.

Ранее Минобороны Армении сообщало, что 11 мая в 06:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из минометов и артиллерийских орудий по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка. С армянской стороны есть 4 раненых.

Азербайджан сообщил о потере одного военнослужащего.