11 мая председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с председателем комиссии по региональной политике и самоуправлению Парламента Грузии Кахи Кахишвили.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Национального собрания РА, на встрече были обсуждены текущие вопросы, относящиеся к общей повестке дня двух парламентов. Спикер Национального собрания РА отметил, что в последнее время между постоянными комиссиями парламентов наших стран налажено активное сотрудничество. Напомнил о предстоящем в ближайшее время в Тбилиси совместном учредительном заседании постоянных комиссий по внешним связям и визите во второй половине мая в Ереван делегации парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике.

Спикер НС заявил, что армянская сторона придает большое значение и децентрализованному сотрудничеству.

Выступая от армянской общины Грузии, Каха Кахишвили отметил, что представляет в Парламенте регион компактного проживания армян и, будучи знаком с вопросами, волнующими армянскую общину, подчеркивает укрепление армяно-грузинских отношений и развитие многонационального отраслевого сотрудничества. Он сделал акцент на экономических и культурных контактах, отметив, что миссия продвижения и развития прочных добрососедских связей возложена на официальных лиц Армении и Грузии.

В ходе беседы была подчеркнута важность шагов, направленных на укрепление региональной безопасности и стабильности, и было отмечено, что высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе.