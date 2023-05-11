11 мая Защитник прав человека Республики Арцах опубликовал обновленную версию внеочередного трехъязычного доклада о нарушениях индивидуальных и коллективных прав человека в результате пятимесячной (150-дневной) блокады Арцаха со стороны Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», в докладе всесторонне и подробно представлены данные о нарушениях 7 индивидуальных прав, 5 прав уязвимых групп и 4 коллективных прав, что отражает углубляющийся гуманитарный кризис и геноцидальную политику Азербайджана против народа Арцаха.

«Арменпресс» представляет некоторые ключевые данные, отраженные в докладе о нарушениях прав человека в результате блокады.Случаи двустороннего движения людей по трассе Степанакерт-Горис (Лачинский коридор) уменьшились примерно в 200 раз (вместо 367 005 въездов и выездов — 1839). На дороге зафиксировано почти в 54 раза меньше движения транспортных средств, чем должно было быть без блокады (вместо 138 000 въехало и выехало 2 558 автомобилей, и только МККК и российских миротворцев). Жизненно важных грузов ввезено примерно в 13 раз меньше, чем должно было быть (4623 тонны вместо 60 000 тонн); Всего из-за блокады не смогли вернуться в свои дома 3900 человек, в том числе 570 детей; Из-за приостановки плановых операций около 1200 граждан лишились возможности решить свои проблемы со здоровьем хирургическим путем; Азербайджан полностью или частично прервал подачу газа из Армении в Арцах в общей сложности на 85 дней; Подача электроэнергии из Армении в Арцах полностью нарушена на 121 день, что продолжает вызывать аварийные ситуации; По предварительным оценкам, около 10 900 человек лишились фактической работы и источника дохода; Экономике страны нанесен ущерб на сумму около 285 миллионов долларов США; Ряд нарушений прав более остро проявляется среди представителей уязвимых групп, а именно 30 000 детей, 9 000 инвалидов, 20 000 пожилых, 60 000 женщин (женщин и девочек) и 15 000 перемещенных лиц.

В докладе также говорится, что в дополнение к постоянным и неоднократным нарушениям положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., невыполнением в течение 80 дней решения Международного суда ООН об обеспечении беспрепятственного выезда и въезда людей, транспортных средств и товаров через Лачинский коридор, Азербайджан в очередной раз нарушил самые высокие международные ценности и принципы. Кроме того, после этого азербайджанская сторона прибегла к агрессивным действиям, приведшим к человеческим жертвам и другим лишениям среди населения Арцаха, а с 23 апреля 2023 года у моста через реку Хакар установила незаконный КПП. Международное сообщество имеет не только право, но и неоспоримую обязанность практическим путем заставить Азербайджан выполнить решение международного высшего суда и предотвратить будущие преступления Азербайджана.

«Все преступления Азербайджана против народа Арцаха совершаются в рамках государственной политики расовой дискриминации (армянской ненависти) и направлены против его права на самоопределение и факта его реализации, с целью окончательно закрыть страницу конфликта в свою пользу посредством этнической чистки по логике: нет народа, нет права.

Систематически и последовательно проводимая Азербайджаном политика этнической ненависти, проявлявшаяся как во время развязанных против народа Арцаха агрессий, так и после установления режима прекращения огня, неопровержимо доказывает, что любой статус Арцаха в составе Азербайджана равносилен этнической чистке Арцаха и геноциду армян Арцаха. Поэтому в контексте арцахского конфликта право на самоопределение приравнивается к праву людей жить на своей Родине.

Фундаментальное право народа Арцаха на самоопределение и посягательства и угрозы его физическому существованию на основе азербайджанской расовой дискриминации являются более чем достаточным основанием для защиты народа Арцаха международным сообществом и международного признания Республики Арцах по принципу «признание во имя спасения» », — говорится в докладе ЗПЧ.