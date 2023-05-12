Гражданская миссия Евросоюза в Армении полностью выполняет свой мандат. Она не уполномочена реагировать на азербайджанскую агрессию, ее роль заключается в регулярном посещении всех участков границы и подготовке отчетов для Брюсселя.

Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, подразумевая агрессию Азербайджана, совершенную в направлении Сотка 11 мая, и реакцию миссии ЕС.

«Наблюдатели не могут реагировать на это. Их роль заключается в регулярной подготовке отчетов для Брюсселя, стран-членов ЕС, регулярном посещении всех участков границы. Их присутствие – это уже вклад с точки зрения улучшения ситуации. Это создает психологически более безопасную атмосферу. И в этом смысле миссия полностью выполняет свой мандат», — сказал Ованнисян.

Он добавил: «Никто не сомневался, что провокации будут, и они были».

«Однако на данный момент деятельности миссии мы можем дать положительную оценку», — заключил замминистра.