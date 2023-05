Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян отреагировал на заявление первого заместителя официального представителя Госдепартамента США Веданта Пателя, который охарактеризовал агрессию Азербайджана в Сотском районе как перестрелку.

Марукян отметил, что бои, произошедшие 11 мая у села Сотк в Армении, были не перестрелкой, а очередным нападением Азербайджана на Армению.

Патель на пресс-конференции заявил, что такие столкновения подрывают прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном на пути к достижению прочного и достойного мира. Он также призвал стороны отвести свои силы от границы. В комментарии к видеозаписи своего брифинга Ведант Патель назвал нападение под Сотком перестрелкой.

«Во-первых, это была не перестрелка, а очередное неспровоцированное нападение азербайджанской армии, которая известна своим агрессивным поведением в стиле ИГ. Армянская армия предприняла необходимые шаги для защиты нашей суверенной территории. Во-вторых, это наше требование, чтобы Азербайджан вывел свои оккупационные силы с суверенной территории Армении и вернулся к международно признанным границам, то есть к административным границам, существовавшим между двумя странами на момент обретения независимости от СССР. В-третьих, в 2022 году в Праге и Сочи Азербайджан обязался воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения», — как сообщает «Арменпресс», написал Марукян в своем микроблоге в Twitter.

First of all, it was not an exchange of fire but another unprovoked attack by the Azerbaijan’s army, which is well known for its ISIS-like warfare conduct. Armenian army took necessary steps to defend our sovereign territory.



Second, our demand is that Azerbaijan must withdraw… https://t.co/ztcrjknBRX