По инициативе миссии Республики Армения в ОБСЕ в повестку дня заседания Постоянного совета ОБСЕ 11 мая был внесен вопрос «Очередные провокационные и агрессивные действия Азербайджана в отношении суверенной территории Армении».

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД Армении, глава миссии Армении, посол Армен Папикян в своем выступлении сообщил, что ранним утром 11 мая вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении суверенной территории Республики Армения с применением минометов и артиллерии, в результате чего 4 армянских военнослужащих получили ранения.

Глава миссии Армении подчеркнул, что применение силы Азербайджаном направлено на полный срыв усилий международных партнеров по установлению стабильности на Южном Кавказе и имеет целью свести на нет итоги состоявшейся в Вашингтоне встречи по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Эта незаконная акция также является явной попыткой сорвать предстоящие встречи в Брюсселе и Москве.

Армен Папикян подчеркнул, что Азербайджан стремится отвлечь внимание международного сообщества от фактов продолжающейся блокады Лачинского коридора, вызванного этим гуманитарного кризиса, незаконной установки КПП и срыва деятельности МККК, которые направлены на проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе и последовательной реализации политики полной деарменизации Нагорного Карабаха.

Посол также подчеркнул, что Республика Армения продолжит свои усилия, направленные на стабильное урегулирование конфликта и урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном в целях установления мира и безопасности на Южном Кавказе.