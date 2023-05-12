Нарек Манасян, член сборной Армении по боксу, бронзовый медалист чемпионата Европы завоевал бронзу чемпионата мира.

Как передает «Арменпресс», в полуфинале чемпионата мира, проходящего в столице Узбекистана Ташкенте, Манасян в весовой категории 92 кг состязался с чемпионом Европы Азиз Аббес Мухийдином, представляющим Италию. Манасян уступил ему со счетом 0:5 и стал бронзовым медалистом чемпионата мира.

Позже член сборной Армении, трехкратный чемпион Европы, бронзовый медалист Олимпийских игр Ованнес Бачков сразится с чемпионом Азии, боксером из Узбекистана Русланом Абдуллаевым.