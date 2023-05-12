Члены группы дружбы Армения-США Национального Собрания Армении продолжают встречи в Вашингтоне с представителями как государственных структур, так и престижных аналитических центров.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в частности, руководитель группы дружбы, глава фракции “Гражданский договор” Айк Конджорян, председатель Постоянной комиссии по международным отношениям Саркис Ханданян, депутаты фракции “Гражданский договор” Ваагн Алексанян, Рипсиме Григорян, депутат фракции “Армения” Ирина Гаспарян и Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в США Лилит Макунц встретились в Вашингтоне с членом Сената США Крисом Ван Холленом.

Члены делегации встретились с президентом Национального фонда за демократию Деймоном Уилсоном, исполнительным директором по внешней политике Американского исследовательского института Брукингса Эндрю Моффатом, вице-президентом Центра Европы и России Института мира США послом Уильямом Тейлором, а также президентом базирующегося в Вашингтоне Института Ближнего Востока Полом Салемом.

В ходе встреч члены делегации Армении представили, что 11 мая ВС Азербайджана, нарушив режим прекращения огня, открыли огонь из артиллерийских и минометных средств в направлении армянских позиций в Сотке. Армянские депутаты призвали партнеров США оказать давление на Азербайджан и предотвратить дальнейшую эскалацию.

Армянские парламентарии представили факт незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора и установки КПП.

Был обсужден продолжающийся мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Были также затронуты подробности процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Члены парламентской делегации представили своим американским коллегам процесс демократических реформ в Армении. Стороны подтвердили высокий уровень стратегического диалога между Республикой Армения и США.