С утра 16 мая в Армению начнут проникать теплые воздушные потоки. Днем ​​16, 17, 18 мая температура воздуха постепенно повысится на 6-8 градусов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.

«Как и прогнозировалось, в связи с проникновением холодных арктических воздушных масс минувшей ночью в ряде районов республики, в частности в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской горных зонах, наблюдался сильный снегопад, температура воздуха в некоторых населенных пунктах приблизилась к 0 градусов. Высота снежного покрова в ряде населенных пунктов этих областей составила 15-20 см.

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Сегодня в некоторых районах республики осадки продолжатся, 16 и 17 мая во всех областях осадков уже не будет, с 18 мая в некоторых областях вновь ожидаются дожди с грозами», — говорится в сообщении.