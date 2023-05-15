На трехсторонних переговорах, состоявшихся 14 мая в Брюсселе, разговор был более предметным.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян на пресс-конференции, посвященной Дню Европы и отношениям ЕС-Армения, коснувшись переговоров Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева.

После переговоров глава ЕС в своем заявлении подчеркнул, что было понимание того, что в ближайшие недели будут освобождены все задерживаемые лица.

Касаясь вопроса, означает ли это, что азербайджанцы, недавно проникшие в Армению, будут обменены на заключенных, незаконно содержащихся в Азербайджане, замминистра сказал. «Было четко сказано, что было много договоренностей в отношении армянских пленных, и эти договоренности надо выполнять. Это был прямой призыв, я не помню никаких упоминаний об обмене. Призыв был о предварительных договоренностях».

Касаясь взаимного признания территориальной целостности, сделанного в заявлении председателя Европейского совета, замминистра сказал, что речь идет о границах, существовавших на момент распада Советского Союза. «Речь о том, что соответствует алматинскому заявлению, это просто подтвердило этот принцип», — сказал замминистра.

Он подчеркнул, что встреча больше была направлена ​​на достижение прогресса конкретными шагами. «И вопросы, озвученные председателем СЕ, свидетельствовали о том, что в этот раз разговор был более предметным», — сказал Ованнисян.

Об этом 14 мая заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель после трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана.