Замминистру иностранных дел Армении Паруйру Ованнисяну не очень понятно заявление главы делегации ЕС посла Андреа Викторин, что есть одна или две точки в районах границы, где находятся Вооруженные силы Армении.

Как передает «Арменпресс», заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян сказал об этом после пресс-конференции, посвященной Дню Европы и отношениям ЕС-Армения.

На пресс-конференции, касаясь вопросов трехсторонних переговоров, состоявшихся в Брюсселе 14 мая, посол Викторин сказала: «Мы надеемся, что обе стороны выведут свои войска и приступят к работам по делимитации и демаркации границы».

Отвечая на уточняющий вопрос, что она подразумевает, когда говорит, что обе стороны должны вывести свои войска, посол сказала: «Было очень четко указано, что есть одна или две точки на границе, где находятся армянские войска. И должна быть очень четкая делимитация и демаркация. Именно такую ​​формулировку использовали в Брюсселе».

Отвечая на вопросы журналистов, заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян коснулся этого заявления.

«Мне непонятно, о чем речь. Но, наверное, речь идет о первой войне в Нагорном Карабахе. Наверное, надо рассматривать с этой точки зрения. Но я затрудняюсь сказать, о чем идет речь», — сказал он.

По словам Ованнисяна, видимо, это принятый формат: всегда обращаться к обеим сторонам. «Но всем очевидно, что сейчас речь идет о выводе войск с территории Армении, к этому обращались и ЕС, и США, и другие партнеры», — сказал Ованнисян.