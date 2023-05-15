Главным результатом трехсторонней встречи Пашинян-Алиев-Мишель, состоявшейся 14 мая в Брюсселе, является договоренность о восстановлении железнодорожного сообщения с Нахиджеваном и на этом участке.

Такое мнение в разговоре с «Арменпресс» высказал руководитель Регионального центра демократии и безопасности, политолог Тигран Григорян, представляя итоги трехсторонней встречи.

«Главный результат этой встречи — договоренность о возобновлении движения по железной дороге, о чем отмечено в заявлении президента Европейского совета Шарля Мишеля. Она очень похожа на договоренность, достигнутую в Брюсселе в декабре 2021 года, где было заявлено, что железная дорога должна работать на основе принципов взаимности и суверенитета. В этом заявлении сделан акцент на том, что железная дорога проходит через Нахиджеван, и можно предположить, что ею будет пользоваться и Армения. Также есть упоминание о Всемирной таможенной организации, и этот акцент уже основан на уважении суверенитета», — сказал Григорян.

По словам политолога, наиболее спорный момент связан с признанием территориальной целостности друг друга. В этот раз Шарль Мишель четко указал территорию двух стран: 29 800 квадратных километров Армении и 86 600 квадратных километров Азербайджана (86 600 квадратных километров — это территория Советского Азербайджана, в которую входил и Нагорный Карабах: прим. ред.).

«На самом деле эта договоренность была достигнута еще в октябре 2022 года в Праге. Понятно, что чисел тогда не было, но следящие за процессом люди понимали, что подразумевалось именно это. В этом смысле, как это ни парадоксально, именно армянская сторона настояла на названии точных цифр. Напомню, премьер-министр Никол Пашинян уже несколько месяцев говорит о том, что если Азербайджан готов признать 29 800 квадратных километров территории Республики Армения, то и Армения готова признать международно признанную территорию Азербайджана.

Недавно Азербайджан отказался и от предложения армянской стороны и посредников провести делимитацию по картам позднего периода Советского Союза. Предполагается, что армянская сторона ожидает, что после этой встречи, тем не менее, по этому вопросу есть согласие, но и здесь ситуация не столь оптимистична. Мне трудно представить, как Азербайджан согласится вывести свои войска с суверенной территории Армении. Речь идет о территориях, которые оккупированы с 2021 года», — сказал Григорян.

Политолог отметил, что наиболее позитивным и ощутимым результатом трехсторонней встречи в Брюсселе будет, если будет выполнена договоренность по вопросу заключенных.

Что касается вопроса, связанного с Нагорным Карабахом, то, по словам политолога, в заявлении использована очень осторожная лексика.

«Не думаю, что в этом вопросе есть прогресс. Это ключевой вопрос, и пока не будет договоренности по этому вопросу, не стоит ожидать подписания какого-либо документа.

Мы видим, что, Евросоюз, который в последнее время постоянно критикуют за то, что он перенял азербайджанскую лексику и не использует понятия «Нагорный Карабах», а вместо этого употребляет формулировку «Карабах», похоже, нашел какое-то компромиссное решение. И в этом разделе упоминается формулировка «армяне, проживающие в бывшей автономной области Нагорного Карабаха», что технически не противоречит позиции одной из сторон.

Что касается вопроса внедрения международных механизмов, то здесь есть определенный позитивный прогресс. Упоминания, что безопасность и права должны обеспечиваться сотрудничеством с международным сообществом, конечно недостаточно, здесь речь не идет о международном механизме, но, тем не менее, создается впечатление, что впервые делается упор на международное сотрудничество. Также используется термин «прозрачные переговоры», который, похоже, заменил термин «международно видимый механизм», ранее использовавшийся официальными лицами ЕС. Повторю, что это проблемные формулировки, без наличия четкого международного механизма бессмысленно говорить об обеспечении каких-то прав и безопасности», — подчеркнул политолог.

Другим итогом трехсторонней встречи, состоявшейся в Брюсселе, Григорян считает то, что Азербайджан окончательно подтвердил свое участие во встрече в пятистороннем формате в Кишиневе 1 июня.

«Это тоже компромиссное решение, потому что, как мы знаем, Армения не была склонна вести переговоры без участия президента Франции Эммануэля Макрона, а Азербайджан был против участия Макрона. Сейчас компромисс в том, что Армения согласилась на участие в трехсторонней встрече в Брюсселе, а Азербайджан согласился на участие Макрона, если будет еще и Германия, то есть какой-то балансирующий игрок.

Пятисторонняя встреча станет продолжением встречи, состоявшейся в Брюсселе, они постараются развить прогресс и сблизить позиции сторон по трем ключевым направлениям, где еще есть разногласия», — сказал Григорян.

Политолог затронул и вопрос, какую роль может сыграть Россия в контексте встреч, проходящих на Западе.

«В случае с Москвой повестки нужно разграничить. Очевидно, что позиции России и Запада по вопросу Нагорного Карабаха расходятся. Запад хочет какого-то комплексного решения, а Россия, несмотря на последние заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова, по-прежнему заинтересована в сохранении статуса-кво. И России, кажется, не понятна повестка формирования международного механизма диалога Степанакерт-Баку. Они отмечают, что такой формат уже существует, и встречи уже проходят при посредничестве российских миротворцев, и искать новые решения в этом вопросе не нужно.

В повестке разблокировки транспортных коммуникаций, я думаю, что все посредники активно работают над открытием железной дороги. И здесь может быть даже совместная, даже нескоординированная работа. Другими словами, и США, и Европа, и Россия сейчас работают над восстановлением работы железной дороги. В этом вопросе переговоры в России могут способствовать прогрессу.

Серьезных разногласий между посредниками по вопросам делимитации и демаркации также нет, все хотят делимитации на основе последних карт Советского Союза. Россия, конечно, отмечает, что это возможно только при ее посредничестве, потому что карты находятся в Москве, но серьезных разногласий с Западом здесь нет», — заключил Григорян.