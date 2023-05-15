Несмотря на переговоры между лидерами Армении и Азербайджана, азербайджанские силы продолжают блокировать Нагорный Карабах, создавая гуманитарный кризис и увеличивая потребность в срочной помощи со стороны мировых демократий.

Как сообщает «Арменпресс», статья, опубликованная на официальном сайте правозащитной организации Freedom House, посвящена гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе и необходимости предотвращения зверств в отношении мирного населения. Статья Андраника Шириняна, представителя организации в Армении, озаглавлена следующим образом: «Пока мир сосредоточен на Украине, жители Нагорного Карабаха столкнулись с авторитарной блокадой».

В статье подробно представлены продолжающиеся посягательства Баку как на Нагорный Карабах, так и на территорию Республики Армения после 44-дневной войны 2020 года. Автор напоминает о многомесячной блокаде Лачинского коридора, также об установлении 23 апреля со стороны Баку КПП, накануне Дня памяти жертв Геноцида армян.

Подробно затронута и тема российских миротворцев, дислоцированных вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре. По мнению автора статьи, война, которую Россия ведет на Украине с февраля 2022 года, уменьшила возможности Москвы влиять на события, происходящие на Южном Кавказе, что подвергается критике со стороны властей и общества Армении.

В статье отмечается и игнорирование Баку решений, принимаемых международными институтами. Азербайджан игнорирует обязательные для исполнения решения международных судов, то же относится и к необязательным резолюциям.

«Непосредственный кризис в Нагорном Карабахе носит гуманитарный характер, но фундаментальный спор между людьми, стремящимися к свободе и самоуправлению на своей родине, и авторитарным агрессором, который скорее убьет или изгонит их, чем признает их основные права. В то время как многие демократические страны мира объединяются, чтобы противостоять вторжению Москвы в Украину, они не должны забывать, что и в других местах происходят подобные несправедливости, угрожая международному запрету на захватнические войны, за сохранение которого украинцы так упорно боролись», — пишет автор статьи.

По мнению автора, демократические государства должны повлиять на международные структуры, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе или Совет Безопасности ООН, чтобы помочь применить, например, решения Международного суда, обеспечив, чтобы блокада Нагорного Карабаха была бы завершена.