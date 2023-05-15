Благодаря изобретению «Фиксаторы для металлической арматуры», представленному Национальным университетом архитектуры и строительства Армении, Армения стала членом Федерации международных ассоциаций ученых «I F I A».

В беседе с «Арменпресс» автор изобретения, заведующий кафедрой технологии и организации строительного производства Национального университета архитектуры и строительства Армении, доктор технических наук, профессор, заслуженный строитель Армении Вардгес Григорян отметил, это изобретение было награждено серебряной медалью и сертификатом на 13-й Ближневосточной международной выставке-конкурсе изобретений (открытий), проходившей в Кувейте с 12 по 15 февраля 2023 года в сотрудничестве между Кувейтским научным клубом и Женевской международной выставкой.

Он с радостью сказал, что это членство позволит Армении в будущем, интегрировавшись в эту структуру, Армения сможет получать полезные части всех изобретений, которые будут использованы на благо Армении.

«У них есть ожидания от нас, и мы не появимся перед ассоциациями с пустыми руками. У нас есть ряд изобретений, около 21 на нашей кафедре, мы представим и донесем до них то, что им будет интересно, и, наоборот, возьмем от них то, что интересно и важно для нашей страны и наших ученых», он сказал.

Вардгес Григорян подчеркнул, что перед странами, которые не являются членами этих ассоциаций, двери закрыты, а Армения благодаря этому членству имеет возможность бесплатно публиковаться в научных журналах и участвовать во всех важных мероприятиях и встречах.

«Хочу отметить важный факт, что в конце года или в течение года организация собирается представить нашему правительству предложение о проведении в Армении научной конференции изобретателей, что является большой честью для всех нас. Это сделает Армению более узнаваемой для многих людей, в том числе и для научного мира», — сказал Григорян.

Он отметил, что членство в ассоциации является постоянным, но государства, которые не проявляют активность и не соответствуют требованиям, могут быть лишены членства и исключены.

«Необходимо выступать на конференциях с интересными идеями, изобретениями и выступлениями, к чему мы готовы, на данный момент мы можем представить 20 изобретений, хотя на каждой встрече обсуждается лишь одно изобретение», — сказал ученый.

По словам доцента кафедры технологии и организации строительного производства Национального университета архитектуры и строительства Армении, младшего научного сотрудника Ашота Мхитаряна, это прекрасная возможность активизировать в Армении науку.

«В феврале, когда мы участвовали в выставке в Кувейте, мне как молодому ученому было приятно, что многие страны представлены молодыми учеными. Иными словами, это отличная возможность для молодых ученых, ведь уже на основной конференции I F I A» их президент и другие сотрудники показали нам дорожную карту, по которой ученые наших стран могут двигаться вперед. Нет предела, у них много возможностей. Должен отметить, что структура занимается и поддержкой стартапов, что также актуально для нашей страны, от идеи до производства и бизнеса», — сказал Мхитарян.

Молодой ученый отметил, что план на ближайший год, который будет представлен для обеспечения активности Армении, сыграет серьезную роль в привлечении стартапов, организации конкурсов и презентации инноваций.

«Когда мы в университете проводим внутренние конкурсы, возникает много хороших идей, которые можно представить международному сообществу и получить поддержку», — подчеркнул специалист.

Ашот Мхитарян отметил, что в ходе конференции они приняли участие и в параллельно проводимом выставочном конкурсе, где ознакомились с рядом научных работ, осуществленных именно по той методологии, которую они также внедряют в Армении, в частности, BIM-система информационного моделирования зданий.

«Процесс BIM способствует созданию интеллектуальных данных, которые можно использовать на протяжении всего срока службы здания или инфраструктуры. BIM используется для проектирования и документации зданий и инфраструктуры (планирование, проектирование, закупки, эксплуатация и техническое обслуживание). Каждая деталь здания моделируется с помощью BIM. Модель можно использовать для анализа, чтобы определить варианты дизайна и создать видимые решения, которые помогут заинтересованным сторонам понять, как будет выглядеть здание в будущем», — сказал Ашот Мхитарян.

Он подчеркнул, что эта новая система позволит сократить продолжительность строительства и предотвратить будущие расходы и неизбежные проблемы строительства.