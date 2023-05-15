На трехсторонней встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе обсуждался и вопрос прав и безопасности армян Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом заявила глава делегации ЕС, посол Андреа Викторин на пресс-конференции, посвященной Дню Европы и отношениям ЕС-Армения, говоря о переговорах 14 мая.

Посол отметила, что был поднят вопрос о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха.

«В прошлом неоднократно подчеркивалось, что это предмет прямого обсуждения между Степанакертом и официальным Баку. Не только во время этой встречи, но и в пресс-релизе президента Мишеля было отмечено, что права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть гарантированы», — сказала посол.

По словам Викторин, это также предполагает дополнительные шаги в ближайшее время.

«Есть мнение, что нужен какой-то международный механизм, но мы должны работать над его формированием и согласованием со всеми сторонами», — сказала она, добавив, что есть над чем работать.