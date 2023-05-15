Глава делегации ЕС в Армении посол Андреа Викторин лично желает, чтобы начался диалог между Евросоюзом и Арменией по либерализации визового режима, но необходимо разрешение всех 27 стран-членов ЕС.

Как сообщает «Арменпресс», посол сказала об этом на пресс-конференции, посвященной Дню Европы и отношениям между Европейским Союзом и Арменией, коснувшись серьезной проблемы очередей за визами в посольствах стран-членов ЕС в Армении.

«Я знаю, что сейчас очень тяжелая ситуация. Мы находимся в тесном контакте с Министерством иностранных дел, также и с государствами-членами, чтобы попытаться понять, как можно упростить и улучшить процедуры выдачи визит», — сказала Викторин.

Она отметила, что после пандемии у многих европейских посольств возникли проблемы с возвращением к нормальной работе.

Викторин также заметила, что многие туристические агентства в Армении заранее бронируют все свободные места, что становится проблемой. «Поэтому необходимо работать в этом направлении. Из-за этого Германия и Литва изменили свои процедуры. Важно подчеркнуть, что вам не нужно платить, чтобы записаться на прием. Это однозначно относится ко всем посольствам, работающим в Ереване», — подчеркнула посол.

Относительно начала диалога по либерализации визового режима посол отметила: «Мы готовы. Этот вопрос нужно обсудить со странами-членами, потому что мы сможем начать диалог только тогда, когда получим разрешение от 27 стран-членов. Но я знаю, что МИД РА активно занимается этим вопросом. И на данный момент он сотрудничает и со странами, с которыми есть какие-то проблемы. Надеюсь, процесс скоро начнется. Я лично желаю, чтобы этот процесс начался, но нам нужно прислушиваться к позициям, мнениям и опасениям государств-членов».