США считают, что переговоры между Арменией и Азербайджаном являются важным шагом вперед.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, касаясь встречи глав Армении и Азербайджана в Брюсселе.

«США не были стороной этих переговоров. Но как продолжение переговоров, которые мы провели в Арлингтоне, мы продолжаем верить, что это важные шаги для продвижения вперед, и мы продолжаем считать, что длительный мир между этими двумя странами возможен», — сказал Патель.

14 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Шарль Мишель сделал заявление после встречи.