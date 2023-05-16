Альянсу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сформированному с националистами и экстремистами, удалось победить на парламентских выборах 14 мая, и он будет иметь парламентское большинство. Это означает, что Турция в ближайшее время станет более националистичной, а националистичной Турции сложнее будет регулировать отношения с Арменией.

Это мнение в беседе с корреспондентом «Арменпресс» высказал армянин депутат 27-го созыва Меджлиса Турции Гаро Пайлан.

«Необходимо будет приложить все усилия, чтобы убедить Турцию установить мир с Арменией», — сказал он.

По словам Пайлана, для Турции важно развитие демократии, потому что «только демократическая страна может решить свои проблемы с соседями».

Депутат отметил, что результаты последних выборов не оправдали ожиданий армянской общины Турции.

«Армяне Турции уже испытывают страх. До 2015 года мы говорили о своих проблемах, а после этого армяне больше молчат. Мы надеялись, что в результате этих выборов что-то изменится, но этого не произошло. К сожалению, в этот период армяне станут более молчаливыми», — отметил Пайлан.

На парламентских выборах, прошедших в Турции 14 мая, Республиканский альянс во главе с Эрдоганом получил 49,46 % голосов, из чего следует, что у них в Меджлисе будет 322 мандата. Его основной соперник получил 35,02 % голосов и получит 213 депутатских мандатов.

По итогам президентских выборов ни один из кандидатов не смог набрать более 50 % голосов. Эрдоган набрал 49,5%, а его главный оппонент, республиканец Кемаль Кылычдароглу, — 44,8%. Это означает, что 28 мая состоится второй тур президентских выборов.