В этом году исполняется 78 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Не так давно в Армении отмечался праздник 9 мая, целью которого было вспомнить историю, извлечь уроки на будущее, защитить результаты победы во Второй мировой войне и сохранить мир во всем мире.

Должен отметить, что я также участвовал в этих мероприятиях, отдавая дань уважения героическому армянскому народу за его бесстрашие и мужество в сохранении мира во всем мире во время Второй мировой войны.

Более 70 лет назад фашистские и милитаристские силы развязали агрессивную войну, принесшую народам мира невиданные бедствия. Китай вместе с миролюбивыми странами мира создал широкий международный антифашистский единый фронт, понес большие жертвы в результате упорной борьбы, окончательно разгромил агрессора, завоевал мир во всем мире и заложил прочный фундамент послевоенного мира и развития международного сообщества.

Однако сегодня некоторые страны и некоторые политики, преследуя множество скрытых целей, игнорируя исторические факты, безоглядно искажают правду и ложь, пытаясь отрицать исторический вклад Советского Союза и Китая во Вторую мировую войну, фальсифицируют историю Второй мировой Война, бросая вызов послевоенному международному общественному порядку. Мы должны решительно противостоять любым попыткам героизации фашизма и воинствующей агрессии, а также фальсификации истории.

78 лет назад война показала, что «закон джунглей» слабого и сильного приведёт человечество к пропасти катастрофы, а милитаризм и гегемония приведут человечество только во тьму. История доказывает, что необходимо поддерживать мир вместо войны, сотрудничество вместо противостояния. Это вечная тема прогресса человеческого общества.

Сегодня, 78 лет спустя, мир и развитие по-прежнему являются постоянными устремлениями международного сообщества. В течение ста лет беспрецедентные изменения ускорили эволюцию. Менталитет холодной войны, гегемония, силовая политика и конфронтация альянсов сохраняются и по сей день. Обобщение национальной безопасности, создание «малых садов с высокими заборами», провоцирование к «отсоединению и разрыву звеньев цепи» вызывает недоумение. Человеческое общество сталкивается со многими угрозами безопасности и дилеммами.

Столкнувшись с ключевым вопросом сегодняшнего дня «какая концепция безопасности нужна миру и как страны могут достичь общей безопасности», председатель Си Цзиньпин впервые выступил с «Инициативой глобальной безопасности» в апреле 2022 года на церемонии открытия ежегодного Боаоского Азиатского форума.

21 февраля 2023 г. китайское правительство обнародовало концепцию Инициативы глобальной безопасности, в которой излагаются системные идеи и практические меры по противодействию вызовам глобальной безопасности, предлагается новая дорожная карта реализации Инициативы глобальной безопасности и указываются правильное направление достижения глобального мира и спокойствия.

Основной концепцией инициативы глобальной безопасности являются «шесть принципов»: придерживаться общей, всеобъемлющей, совместной и стабильной концепции безопасности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, придерживаться целей и принципов Устава ООН, учитывать законные интересы безопасности всех стран, настаивать на разрешении разногласий и споров между странами путем мирного диалога и консультаций и придерживаться всеобъемлющей безопасности в традиционных и нетрадиционных сферах.

Инициатива глобальной безопасности охватывает 20 основных областей сотрудничества и 5 основных категорий платформ и механизмов сотрудничества, подчеркивает центральную роль Организации Объединенных Наций в содействии управлению безопасностью, усилий по содействию координации и тесному сотрудничеству между крупными державами. Она активно продвигает диалог в мирном решении острых вопросов, эффективно решая традиционные и нетрадиционные вопросы безопасности, а также постоянно укрепляя глобальную систему управления безопасностью и наращивая потенциал.

Инициатива глобальной безопасности основана на прекрасных традиционных культурных концепциях китайской нации «мир превыше всего» и «гармоничный мир», а также на независимой миролюбивой внешней политике и практике Китая. Это важное применение дипломатического мышления Си Цзиньпина в сфере международной безопасности.

Чтобы продвигать инициативу глобальной безопасности и строить сообщество с общим будущим, международное сообщество должно реагировать на вызовы глобальной безопасности посредством сотрудничества, укреплять управление глобальной безопасностью посредством действий и совместно строить устойчивый мир и общую безопасность. Китай является не только сторонником инициативы глобальной безопасности, но и инициатором реализации этой важной инициативы и поддержания мира и спокойствия во всем мире.

За последние дни специальный представитель китайского правительства по евразийским делам Ли Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, что является еще одним важным шагом после того, как китайское правительство объявило позицию Китая в вопросе политического урегулирования украинского кризиса.

Независимо от того, как меняется международная ситуация, Китай всегда придерживается своей позиции ответственной крупной страны, придерживается пяти принципов взаимного уважения, открытости и терпимости, многосторонности, взаимной выгоды и единого плана и общих интересов. Китай всегда готов работать со всеми миролюбивыми странами и народами мира, которые стремятся к общей безопасности, чтобы внести свой вклад в построение сообщества с общим будущим для всего человечества.

Обеспечение мировой безопасности требует совместных усилий всех миролюбивых государств. Китайский и армянский народы — миролюбивые народы. Обе страны на протяжении длительного времени твердо поддерживают друг друга в международных и региональных вопросах и вместе защищают мир и стабильность в мире и регионе.

Инициатива глобальной безопасности придерживается принципов открытости и многосторонности, мы приветствуем и ожидаем активного участия армянской стороны и сотрудничества с Китаем в для постоянного обогащения ее содержания, изучения эффективных путей в новой ситуации для обеспечения международного и регионального мира и безопасности и совместного решения различных традиционных и нетрадиционных проблем безопасности.

Китай всегда строит свою позицию и политику, основываясь на самой сути проблемы. Оставаясь верным основополагающим нормам международных отношений, защищает международную справедливость и является поборником решения острых региональных проблем посредством дружеских консультаций и политического диалога.

Китайская сторона и впредь готова продолжать оказывать Армении возможное содействие в деле развития страны и улучшения условий жизни населения, и вместе с международным сообществом играть более конструктивную роль в установлении мира и стабильности в регионе.

Чрезвычайный и полномочный посол Китая в Армении Фань Юн