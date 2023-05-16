Центр посетителей Центрального банка присоединился к мероприятиям Международного дня музеев и Ночи музеев.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение ЦБ, Центр посетителей 18 мая 2023 г. будет открыт с 09:00 до 18:00, 20 мая — с 11:00 до 24:00.

Мероприятия Международного дня музеев и Ночи музеев пройдут под девизом «Музеи, стабильность и благополучие». Принимая во внимание тот факт, что 22 ноября текущего года будет отмечаться 30-летие национальной валюты – драма, сотрудники Центра посетителей Центрального в эти дни представят монеты армянских царств, купюры первой и третьей республик Армении и информационный материал «Хроника армянского драма».

Посетителям также будет предоставлена возможность посмотреть фильмы об истории драма, а также «Монстр инфляции» и другие анимационные фильмы на темы экономики.