В Академии юстиции Армении организован совместный курс-тренинг для следователей Следственного комитета Армении по теме: деятельность Федерального бюро расследований США (ФБР), особенности взаимных правовых расследований с США в уголовном процессе в РА, обсуждение практической работы и связанных с ней проблем и обмен опытом.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Следственного комитета, курс-тренинг направлен на повышение эффективности следственных действий, процедур правовой взаимопомощи, что поможет максимально быстрому раскрытию преступлений, повышению оперативности сбора данных, обмену вопросами, интересующими следствие, и розыску преступников, скрывающихся от предварительного следствия.

Курс вели заместитель председателя Следственного комитета РА Арсен Айвазян и атташе по правовым вопросам Федерального бюро расследований Министерства юстиции США в Армении и Грузии Хизер Берг.

В своем вступительном слове Арсен Айвазян и Хизер Берг подчеркнули важность реализации такой программы с точки зрения углубления сотрудничества между правоохранительными органами РА и США, повышения эффективности борьбы с транснациональной преступностью, обмена опытом и информацией.

В тренинге участвовали руководители, заместители, следователи ряда управлений Следственного комитета РА.

Им была представлена ​​необходимая информация о структуре ФБР, принципах его деятельности, видах расследуемых им преступлений, специфике действий, необходимых для выявления и обнаружения преступников сотрудниками ФБР, форматах общения и сотрудничества, осуществляемых с этой целью.

Обсуждались вопросы, связанные с внутригосударственным и международным правовым регулированием следственных действий, основаниями для отказа в удовлетворении ходатайств, структурами повышения качества исполнения ходатайств об оказании взаимной правовой помощи, а также направлениями и методами сотрудничества между Управлением уголовного розыска РА и ФБР США.