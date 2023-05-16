Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что закупленное в России оружие не дошло до Армении, и работа в этом направлении продолжается.

Как сообщает «Арменпресс», замминистра коснулся заявления, сделанного ранее секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, что Армения не получила из России заказанное и оплаченное ею оружие.

«Оружие, в самом деле, не дошло до Армении, и работа в этом направлении продолжается. Мне нечего добавить по этому заявлению», — сказал Сафарян.